Павло Василенко

Іспанська федерація футболу оголосила, що нападник збірної Іспанії Ферран Торрес не зіграє у завтрашньому матчі проти Болгарії. Нападник отримав розтягнення м'язів, і було вирішено, що не варто ризикувати подальшими ускладненнями. Він негайно повернеться до Барселони для подальших медичних обстежень.

«Ферран Торрес повідомив штаб команди про м’язовий дискомфорт, після чого його оглянув медичний персонал, було виявлено перевантаження м’язів, але без пошкоджень. Його клуб – Барселона – була детально проінформована про стан гравця», – описується стан гравця в офіційній заяві іспанської федерації.

Це ще один удар для тренера збірної Луїса де ла Фуенте перед матчем з Болгарією, після того, як Родрі, Дін Хейсен, Дані Ольмо, Ламін Ямаль, Фабіан Руїс, Ніко Вільямс, Гаві та Дані Карвахаль послідовно були виключені з його планів протягом останнього тижня.

Іспанці є лідерами своєї групи з 9 очками, а Болгарія посідає останнє місце з трьома балами.