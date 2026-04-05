Олег Шумейко

Головний тренер Карпат Франсіско Фернандес прокоментував пресслужбі команди перемогу над Динамо (1:0) у матчі 22-го туру УПЛ:

Я щасливий за гравців і за фанатів, бо ми настраждалися у попередніх матчах усі разом. Було важливо здобути перемогу тут, особливо на виїзді проти такого суперника. Я задоволений і цьому треба радіти. Однак оскільки я вимогливий, то треба сказати, що я не всім у грі задоволений загалом. Нам забракло безперервності гри, але в цілому, перші 20-25 хвилин ми дуже добре спрацювали. Втім ще раз повторюся, що нам трохи забракло безперервності гри.

У Карпат під вашим керівництвом був невдалий старт і були інсайди про те, що клуб не задоволений вашою роботою та веде перемовини з іншим тренером. Чи був якийсь тиск на вас від керівництва та чи відчуваєте зараз, що після перемоги над Динамо ваша робота в безпеці?

Я завжди довіряв роботі тренерського штабу, який я очолював. Занадто багато було розмов і занадто гучних. Тим не менше, ми продовжували тихо працювати, виконувати свою роботу, довіряючи футболістам і своїй праці. Ми знали, що кращі моменти прийдуть, і вони нас чекають попереду. У футболі так відбувається, що є хороші та погані моменти. Тим не менше, ця погана хвиля матчів, яка тягнулась від листопада, ми змогли її переламати. І вже вийшли на цю позитивну динаміку. Нам треба продовжувати працювати в тому ж дусі, не збавляючи в цій динаміці.

Нагадаємо, що Карпати піднялися на восьму сходинку турнірної таблиці чемпіонату України та мають в активі 29 очок у 22 матчах. Динамо йде четвертим з 41 заліковим пунктом за ті ж 22 гри.

Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04