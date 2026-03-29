Екстренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу знепритомнів на тренувальній базі
Наразі керманич перебуває у лікарні
близько 2 годин тому
Головного тренера збірної Румунії та колишнього наставника Динамо і Шахтаря Мірчу Луческу доправили до лікарні через раптове погіршення самопочуття. Інцидент стався під час технічної наради перед вильотом команди до Братислави. Про це повідоляє пресслужба РФФ.
80-річний фахівець знепритомнів на тренувальній базі, де йому надали першу допомогу. Наразі Луческу перебуває під наглядом кардіологів. Рішення про подальшу роботу тренера приймуть після повного обстеження.
Це друга госпіталізація фахівця у 2026 році. Наприкінці січня Луческу лікували від аритмії та грипу.
УАФ розглядає Мельгосу та наставника Полісся на заміну Реброва біля керма збірної.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04