Денис Сєдашов

Головного тренера збірної Румунії та колишнього наставника Динамо і Шахтаря Мірчу Луческу доправили до лікарні через раптове погіршення самопочуття. Інцидент стався під час технічної наради перед вильотом команди до Братислави. Про це повідоляє пресслужба РФФ.

80-річний фахівець знепритомнів на тренувальній базі, де йому надали першу допомогу. Наразі Луческу перебуває під наглядом кардіологів. Рішення про подальшу роботу тренера приймуть після повного обстеження.

Це друга госпіталізація фахівця у 2026 році. Наприкінці січня Луческу лікували від аритмії та грипу.

