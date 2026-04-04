Карпати перемогли Динамо завдяки голу Бабукара Фаала
Єдиний м'яч був забитий у на шостій хвилині першого тайму
1 день тому
Київське Динамо програло львівським Карпатам. Єдиний гол у матчі на 6-й хвилині забив Бабукар Фаал.
У другому таймі арбітр скасував гол гравця киян Матвія Пономаренка через фол в атаці. Наприкінці зустрічі на полі виникла сутичка, за результатами якої Пономаренко отримав другу жовту картку та був вилучений.
УПЛ. 22-й тур
Гол: Фаал, 6
Вилучення: Пономаренко, 90+4
Динамо з 41 очком залишається на четвертому місці в УПЛ. Карпати набрали 29 балів та піднялися на восьму сходинку турнірної таблиці.
Ще в одному матчі дня Колос і Металіст 1925 зіграли внічию 0:0.
