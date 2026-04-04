Денис Сєдашов

Головний тренер Динамо Ігор Костюк підбив підсумки матчу 22-го туру УПЛ проти львівських Карпат. Кияни поступилися на власному полі з рахунком 0:1, пропустивши єдиний м'яч на початку зустрічі. Слова наводить пресслужба Динамо.

Наставник біло-синіх зазначив, що команда провалила старт гри в емоційному плані, проте згодом зуміла вирівняти ситуацію та домінувала на полі. Також Ігор Костюк висловив незгоду з рішенням арбітрів скасувати гол Матвія Пономаренка після перегляду VAR.

Я вважаю, що це був чистий гол. Арбітр VAR не мав навіть передивлятися цей епізод. Ми подивилися повтор – воротар випустив м’яч, а Матвій вибив його вже з-під рук. Якщо був дотик, то Матвій першим доторкнувся до м’яча і забив чистий гол. Взагалі не потрібно було дивитися VAR. Але арбітр прийняв таке рішення. Він дивився момент у статиці, хоча такі моменти потрібно дивитися у динаміці, аби розуміти, як відбувалися події. Ігор Костюк

Після цієї поразки Динамо залишається на четвертій сходинці в турнірній таблиці чемпіонату України.

Лунін з капітанською пов'язкою не врятував Реал від сенсаційної поразки Мальорці.