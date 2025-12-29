Вест Гем розгляне можливість змінити тренера вдруге за сезон, якщо результати команди не покращаться найближчим часом, повідомляє talkSPORT.

Нуно Ешпіріту Санту перебуває під сильним тиском, оскільки клуб бореться за виживання в АПЛ після низки невдалих матчів.

Португальський менеджер виграв лише два з 13 матчів, відколи у вересні замінив звільненого Грема Поттера.

Поточний сезон Нуну розпочинав на чолі Ноттінгем Форест, який залишив на початку з вересня після сварки з керівництвом. Того ж місяця Санту отримав роботу на Заході Лондона.

«Молотобойці» застрягли в трійці аутсайдерів, не вигравши жодного з останніх семи матчів.

30 грудня Вест Гем завершить першу половину сезону домашнім поєдинком проти Брайтона. Початок - о 21:30.