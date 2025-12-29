Тренер клубу АПЛ може бути звільнений вдруге в сезоні
На тлі останніх результатів
близько 1 години тому
Вест Гем розгляне можливість змінити тренера вдруге за сезон, якщо результати команди не покращаться найближчим часом, повідомляє talkSPORT.
Нуно Ешпіріту Санту перебуває під сильним тиском, оскільки клуб бореться за виживання в АПЛ після низки невдалих матчів.
Португальський менеджер виграв лише два з 13 матчів, відколи у вересні замінив звільненого Грема Поттера.
Поточний сезон Нуну розпочинав на чолі Ноттінгем Форест, який залишив на початку з вересня після сварки з керівництвом. Того ж місяця Санту отримав роботу на Заході Лондона.
«Молотобойці» застрягли в трійці аутсайдерів, не вигравши жодного з останніх семи матчів.
30 грудня Вест Гем завершить першу половину сезону домашнім поєдинком проти Брайтона. Початок - о 21:30.