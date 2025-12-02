Тренер кривдника Динамо поділився секретом перемоги над чемпіоном УПЛ
Новачок УПЛ створив справжню сенсацію
близько 12 годин тому
Асистент головного тренера СК Полтава Ігор Тимченко підбив підсумки вчорашню матчу 14 туру УПЛ проти Динамо (2:1). Його слова наводить УПЛ ТБ
Рецепт один - працювати на полі, віддавати всі сили. Навіть коли не вистачає майстерності, треба це компенсувати іншими своїми якостями - такими, як самовіддача. Наша команда провела непогану гру. Динамо - лідер нашого чемпіонату, це гранд нашого футболу. В якому б стані не перебувала ця команда, вона завжди залишається дуже хорошою командою.
Ну а наші футболісти віддали всі сили на полі та показали досить непогану майстерність. Я їм вдячний і вважаю, що хоч нам у кінці й допоміг воротар і Динамо якісь моменти не реалізувало, але загалом можу сказати, що ми, мабуть, заслужено перемогли, - сказав Тимченко.
СК Полтава замикає турнірну таблицю УПЛ з девятьма балами після 13 турів.
Свій наступний матч СК Полтава проведе проти Епіцентра у 15 турі УПЛ. Гра відбудеться у понеділок, 8 грудня.
