Асистент головного тренера СК Полтава Ігор Тимченко підбив підсумки вчорашню матчу 14 туру УПЛ проти Динамо (2:1). Його слова наводить УПЛ ТБ

Рецепт один - працювати на полі, віддавати всі сили. Навіть коли не вистачає майстерності, треба це компенсувати іншими своїми якостями - такими, як самовіддача. Наша команда провела непогану гру. Динамо - лідер нашого чемпіонату, це гранд нашого футболу. В якому б стані не перебувала ця команда, вона завжди залишається дуже хорошою командою.

Ну а наші футболісти віддали всі сили на полі та показали досить непогану майстерність. Я їм вдячний і вважаю, що хоч нам у кінці й допоміг воротар і Динамо якісь моменти не реалізувало, але загалом можу сказати, що ми, мабуть, заслужено перемогли, - сказав Тимченко.