18-річний півзахисник Динамо Богдан Редушко провів свій перший матч за основний склад киян і одразу звернув на себе увагу ефективними діями. Молодий футболіст з’явився на полі на 77-й хвилині поєдинку проти Полтави та вже через дві хвилини віддав результативну передачу.

– Перед матчем ми спілкувалися. Ти казав, що потрапити до заявки і вийти на поле – це мрія. Можна сказати, що мрія здійснилася?

– Здійснилася, я щасливий. Але результат невдалий, тому емоції змішані. Все ж дуже радий дебюту за свою улюблену команду.

– Склалося враження, що ти зовсім не хвилювався, коли вийшов на поле. Дуже сміливо увійшов у гру, віддав асист, а потім ще й пробував бити по воротах.

– Переживав, але після першого дотику хвилювання зникло. Мене випустили, щоб я посилив гру. Я старався: віддав асист, міг забити, але поки що тільки передача.

– Яку установку дав тренер і як підтримав перед дебютом?

– Загострювати, атакувати, обігрувати – це я і намагався робити.

– Як думаєш, чому не вдалося дотиснути суперника? Адже моментів було достатньо.

– Не знаю. У кінцівці тиснули, але м’яч просто не залітав у ворота.

– У Динамо триває невдала серія. Яка атмосфера в роздягальні?

– Ігор Володимирович усіх підбадьорив, Андрій Ярмоленко теж підтримав. Думаю, це тимчасово. Після чорної смуги завжди йде біла, і ми обов’язково разом з неї вийдемо, – сказав Редушко в етері УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, у матчі 1 туру УПЛ Київське Динамо поступилося СК Полтава з рахунком 1:2.