Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов поділився думками напередодні матчу 23-го туру УПЛ проти Шахтаря, відзначивши силу майбутнього суперника та готовність своєї команди дати бій одному з грандів українського футболу. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Вивчаємо Шахтар. На сьогодні це найсильніша команда чемпіонату. Протягом багатьох років вона є флагманом українського футболу. Це єдина українська команда, яка залишилася в єврокубках. Дуже серйозний суперник, тож будемо детально його вивчати і готуватися до матчу.

Мотивувати перед кожною грою потрібно по-різному. Але в першому колі ми провели вдалий матч із Шахтарем, на зборах якісно зіграли контрольну гру. Футболісти розуміють, що можуть конкурувати з цією командою. У психологічному плані немає відчуття невпевненості – навпаки, є розуміння, що з таким суперником можна грати.

Важко сказати, як складеться матч. Футбол непередбачуваний, сценарій може бути будь-яким. Але команда готова грати на максимумі і дати серйозний бій Шахтарю.

Ймовірно, ще не було матчу з такою вивіскою в боротьбі за призові місця в чемпіонаті. Він викличе великий інтерес у вболівальників. Зі свого боку можу пообіцяти, що команда докладе максимум зусиль, щоб добре себе проявити.