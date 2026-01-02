Головний тренер Ліверпуля Арне Слот підбив підсумки матчу 19 туру АПЛ проти Лідса (0:0). Його слова наводить пресслужба клубу.

Чого не вистачило? Голу... А щоб забити Лідсу, який добре захищається, є кілька способів. Для деяких команд в АПЛ це стандарти. Ми були близькі до цього з Вірджилом. Створили 8 нагод, але не забили. Інший спосіб розблокувати оборону ми бачили проти Вулвз коли Жеремі продемонстрував свою майстерність, швидко провівши м'яч в 1 на 1, і я думаю, що проти Лідса у нього також було кілька таких моментів. І ще один спосіб - контратакувати або відбір на чужій половині поля.

Я сказав у перерві, що ми можемо залучити більше гравців у штрафний майданчик, ніж в першому таймі. Коли ми робили передачі, було б добре, якби в штрафному Лідса було більше наших гравців. Багато володіння. Я думаю, що ми є командою з найбільшим володінням м'ячем цього року, але цього мало, якщо ви не можете створити достатньо моментів. Потрібна швидкість, індивідуальні особливі моменти, щоб створити перевантаження. Ви не побачите багато голів з 15-20 пасами проти низьких блоків.

Воротар Лідса, на мій погляд, кожен м'яч відбивав далеко. А коли ти його відбираєш, перед тобою стоїть 11 гравців. Не так просто знайти гравців, які досить близько до воріт суперника. Перед нами постала команда, яка робила все можливе, але нам було важко знайти прогалину.

Пенальті на Екетіке? Якби він впав, це, ймовірно, було б пенальті. Але я розумію, чому він не впав. В цьому сезоні неодноразово подібні ситуації не були приводом для призначення пенальті. Через це наші гравці намагаються залишитися на ногах. Тоді VAR важко втрутитися, а суддя важко призначити пенальті, якщо ти залишаєшся на ногах, - пояснив Слот.