Де Россі — про Малиновського: «Зіграв кілька чудових матчів»
Тренер Дженоа висловився щодо хавбека збірної України
близько 1 години тому
Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі поділився своєю думкою про українського півзахисника команди Руслана Малиновського, відзначивши його роль і значення для колективу.
«Він каже, що в останні місяці не мав жодних фізичних проблем, але перед матчем з «Кремонезе» вони були. Він тренувався в обмеженому режимі, але все одно підтримував фізичну форму та зіграв кілька чудових матчів.
Я думаю, що він змінює свою гру. Він завжди був атакувальним гравцем, але, як на мене, він починає трансформуватися в універсального півзахисника. Він багато бігає, відпрацьовує в захисті і веде гру команди. А в цьому колективі важко відпустити гравця, який може це робити», - цитує Де Россі Tuttomercatoweb.
Раніше повідомлялося, що в Дженоа хочуть продовжити контракт з Малиновським.