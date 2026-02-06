Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі поділився своєю думкою про українського півзахисника команди Руслана Малиновського, відзначивши його роль і значення для колективу.

«Він каже, що в останні місяці не мав жодних фізичних проблем, але перед матчем з «Кремонезе» вони були. Він тренувався в обмеженому режимі, але все одно підтримував фізичну форму та зіграв кілька чудових матчів.

Я думаю, що він змінює свою гру. Він завжди був атакувальним гравцем, але, як на мене, він починає трансформуватися в універсального півзахисника. Він багато бігає, відпрацьовує в захисті і веде гру команди. А в цьому колективі важко відпустити гравця, який може це робити», - цитує Де Россі Tuttomercatoweb.