У рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги Свонсі приймав Ноттінгем і здобув вольову перемогу з рахунком 3:2, забивши двічі вже у доданий час.

Така поразка стала справжнім ударом для гостей. Наставник Ноттінгема Ангелос Постекоглу після матчу сильно розлютився і різко висловився у роздягальні на адресу своєї команди, повідомляє журналіст ВВС Кріс Вотан.

«Ми чекали на прибуття головних тренерів у залі для прес-конференцій, який, як не дивно, знаходиться поряд з гостьовою роздягальнею. Постекоглу накинувся на своїх гравців, він був розгніваний через поразку. Стіни не надто товсті, тому чути було, що Постекоглу підвищив голос, розмовляючи з гравцями».

Зазначимо, що цей поєдинок став дебютним для захисника збірної України Олександра Зінченка, який уперше вийшов у складі Ноттінгема та провів на полі усі 90 хвилин. Футболіст перебрався до нового клубу з лондонського Арсеналу на правах оренди.

Наступний матч Ноттінгем проведе на виїзді проти Бернлі у рамках п'ятого туру АПЛ.