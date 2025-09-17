Свонзі обіграв Ноттінгем Форест в матчі 3 раунду Кубка англійської ліги, який став дебютним для гравця збірної України Олександра Зінченка в новому клубі.

Вояж до Уельса завершився перемогою господарів з рахунком 3:2. Так само цей матч став першим для «лісників» з приходом в команду Енджа Постекоглу.

Форест забив по голу в кожному з таймів завдяки дублю Жезуса, проте господарі в другій половині зустрічі повністю перевернули хід подій.

Свонзі, поступаючись з різницею в два голи, зумів вирвати перемогу в доданий час, яка гарантувала вихід до наступного раунду турніру.

Кубок англійської ліги. 1/8 фіналу

Свонзі - Ноттінгем Форест 3:2

Голи: Берджесс, 68, 90+7, Віпотнік, 90+3 - І. Жезус, 15,45+1

