Другий гол у першій грі став для нас великим розчаруванням, враховуючи, що він з'явився так пізно, але ми все ще віримо. Ми віримо, що у нас є гравці, які можуть виходити на будь-який стадіон світу, грати та забивати голи. У команді панує дух. Це буде надзвичайно складне випробування, і немає більшого випробування, ніж виїзна гра проти Манчестер Сіті, але ми віримо в себе та спробуємо.

По-перше, ми повинні спробувати виграти гру. Якщо у нас є такий менталітет, що ми спробуємо налаштувати всі аспекти нашої гри на правильний рівень та атакувати, подивимося, що ми можемо зробити, - сказав Хау.