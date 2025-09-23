Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко підбив підсумки матчу 6 туру УПЛ проти Динамо (2:2). Його слова наводить УПЛ ТБ.

У цей період часу для нас це дуже значуща нічия. Це вольова нічия і дякую хлопцям, що вони попри труднощі, спеку, через яку було важко грати, і під тиском Динамо, зуміли переломити хід дій і взяли для нас це дорого значуще очко. Другий матч був більш складний. Перший матч грали вдома і була підтримка фанів, вони нас надихали.

Ми прагнули взяти хоча б очко і для цього робили заміни. Перша мета - побудова команди, середовища, щоб брати очки в таких матчах. Дуже багато ще роботи, хочемо показувати, на що ми спроможні. Хочеться, щоб команда була більш активною, працювала з м’ячем, готувала свої атаки і обігрувати суперника через нашу стилістику. Але з Динамо повинні були грати по-іншому, - сказав Нестеренко.