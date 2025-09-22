Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі ігрового дня понеділка, 22 вересня, у сьомому турі української Першої ліги.

Тернопільська Нива на виїзді поділила очки з Прикарпаттям. Господарі швидко вийшли вперед завдяки голу Хоми уже на 12-й хвилині. Проте підопічні Юрія Вірта ще до перерви відновили рівновагу – відзначився Демиденко голом «у роздягальню». У другому таймі обидві команди намагалися вирвати перемогу, та матч завершився нічийним результатом.

Буковина також в гостях здолала Лівий Берег. Чернівчани вже до середини першого тайму повели у два м’ячі завдяки влучним ударам Дахновського та Вітенчука, а після перерви Кожушко довів перевагу гостей до трьох м’ячів. Єдиний гол Лівого Берега забив Сідней уже за рахунку 0:3, але врятувати гру киянам не вдалося, більш того під кінець зустрічі Сухоручко отримав вилучення. Буковина здобула впевнену перемогу.

Буковина набрала 17 очок і вийшла на другу позицію у турнірній таблиці. Лівий Берег (9) відстав від Інгульця та Ниви (по 12) у боротьбі за останнє місце у перехідних матчах. Однак у киян є матч у запасі.

Перша ліга, сьомий тур

Прикарпаття – Нива Тернопіль 1:1

Голи: Хома, 12 – Демиденко, 44

Лівий Берег – Буковина 1:3

Голи: Сідней, 75 – Дахновський, 5, Вітенчук, 21, Кожушко, 54

Вилучення: Сухоручко, 84