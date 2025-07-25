Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко підбив підсумки матчу 2 кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Партизана (0:2). Його слова наводить пресслужба клубу.

Прикро, що програли цю гру. Не повинні були її програти. Задоволений настроєм, самовіддачею, але не реалізували свої моменти і суперник скористався цим. Програли через помилки. Потрібно багато часу, щоб футболісти зрозуміли нашу стилістику - вона непроста. Суддівство? Помилялися гравці і в жовтих футболках, і в інших футболках. Розумієте, так?

Всі знають, яка атмосфера там, в Бєлграді. Ми до цього готові. У нас формується команда, більша частина - це молоді гравці. Те, що вони там побачать - це буде великий досвід. Враховуючи перший матч, те, що я бачив – ми їдемо туди не просто грати, - наводить слова Нестеренка пресслужба Олександрії.