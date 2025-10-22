Стало відомо хто обслужить центральний матч десятого туру УПЛ
Київське Динамо зіграє проти лідера чемпіонату України
32 хвилини тому
Микола Балакін. Фото: ФК Динамо Київ
Комітет арбітрів УАФ оприлюднив призначення на матч десятого туру української Прем'єр-ліги між київським Динамо та криворізьким Кривбасом. Про це повідомляє пресслужба Асоціації.
Головним арбітром зустрічі стане Микола Балакін із Київської області. Цікаво, що у минулому сезоні рефері обслуговував обидві гри між командами. Вони завершилися перемогами Динамо над Кривбасом удома (2:1) і в гостях (2:0).
Суддівська бригада матчу Динамо – Кривбас
- Головний арбітр – Балакін М.О. (Київська область)
- Асистенти – Беркут О.А. (Суми), Висоцький В.В. (Запоріжжя)
- 4-й арбітр – Козиряцький М.С. (Запоріжжя)
- Спостерігач арбітражу – Абросимов Є.О. (Одеса)
- Арбітр VAR – Шурман Д.Л. (Київська область)
- Асистент VAR – Шлончак С.М. (Черкаси)
- Спостерігач VAR – Володін В.В. (Херсон)
Матч Динамо – Кривбас відбудеться в неділю, 26 жовтня, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00.
Цікаво, що перед грою Динамо солідно збільшило квоту глядачів на матчах, що прийматиме стадіон ім. В. Лобановського.