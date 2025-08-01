Головний наставник Олександрії Кирило Нестеренко поділився своєю думкою після розгромної поразки від Партизана з рахунком 0:4 у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА.

«Перш за все почну з суддівства. Тотальний провал суддівської бригади у цьому матчі. Люди повинні розуміти, що своїми рішеннями вони кардинально змінюють хід гри.

І це рішення, я вважаю, усі бачили – як в Україні, так і тут. Воно було ключовим у цьому матчі.

Згодом і Ндіка також отримав червону картку, бо розмовляв з арбітром. А як тут можна не сперечатися, якщо головний арбітр таке робить? Я вважаю, що не може арбітр такого рівня судити матчі Ліги конференцій чи Ліги чемпіонів.

Вважаю, що наша команда може виходити з цього поля з високо піднятою головою. Нам нічого соромитися, вважаю, що ми виклалися на всі 100% – попри те, що рахунок великий. Але я нічого в роздягальні не можу команді сказати поганого, адже вони показали максимум. Ця команда має характер, і я вважаю, що ми на правильному шляху», - сказав Нестеренко для пресслужби клубу.