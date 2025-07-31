Олександрія оголосила стартовий склад на матч відбору Ліги конференцій з Партизаном
Поєдинок незабаром розпочнеться
близько 2 годин тому
Фото: ФК Олександрія
Сьогодні пройде матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій Партизан – Олександрія. Головний тренер гостей Кирило Нестеренко оголосив стартовий склад команди на цей поєдинок.
Олександрія: Шевченко, Скорко, Кампуш, Беїратче, Тео Ндіка, Шостак, Мишньов, Теді Цара, Безерра, Козак, Матеус.
Запасний: Долгий, Макаренко, Ухань, Боль, Прокопенко, Смирний, Ковалець, Булеца, Жота, Кулаков.
Матч у Белграді розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Переможець протистояння Партизан – Олександрія в третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій зіграє з командою, що програє у парі Мідтьюлланд (Данія) – Хіберніан (Шотландія).
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