Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко підбив підсумки матчу 10 туру УПЛ проти Колоса (1:1).

На жаль, одного м’яча нам було недостатньо в цьому матчі. Дуже шкода хлопців, бо вони робили все можливе на полі, віддавали усі свої сили, щоб взяти 3 очки, але не вдалося. Хочу тільки підтримати свою команду. Ми розуміємо, що в нас молода команда. Це теж потрібно пройти, щоб досягати успіху та бути більш досвідченими у майбутньому.

Готувались до того, що Колос буде пресингувати. Вони грали вдома і в нас була стратегія стосовно цього. Планували відкривати простір та намагалися користуватися ним. Якщо не брати початок матчу, коли в нас була нервовість, але це більше психологічний фактор. Є тиск через результати. Потім команда увійшла в гру і другий тайм дуже розумно грала і на початку 2-го. Шкода, що не вдалось втілити моменти.

Заміни зробили згідно результату. Колос почав більш вертикально грати, з подачами з флангу і заміни були, щоб зміцнити захисну лінію, вигравати верхові єдиноборства і дати допомогу на флангах. Гол пропустили через помилку. Беремо уроки і працюємо, - пояснив Нестеренко.