Шахтар – Динамо: де дивитися трансляцію матчу 11-го туру УПЛ
Поєдинок пройде у Львові
близько 1 години тому
Арда Туран та Олександр Шовковський. Фото - ФК Шахтар
Сьогодні відбудеться матч 11-го туру Української Прем'єр-ліги між донецьким Шахтарем та київським Динамо.
Зустріч пройде на стадіоні «Арена Львів» у Львові. Початок гри заплановано на 18:00.
Де дивитися матч Шахтар – Динамо
- В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже телеканал UPL.TV
Наразі Шахтар займає перше місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 21 очко. Динамо розташувалося на другій позиції, маючи у своєму активі 20 балів.