Шахтар – Динамо: аналітики назвали фаворита матчу 11-го туру УПЛ
Зустріч пройде у Львові
36 хвилин тому
Фото - ФК Динамо
Сьогодні відбудеться поєдинок 11 туру Української Прем'єр-ліги між донецьким Шахтарем та київським Динамо.
Матч пройде на стадіоні «Арена Львів» у Львові. Початок гри заплановано на 18:00.
Аналітики провідних букмекерських контор вже проаналізували шанси обох колективів на перемогу та визначив фаворита. Лідером ставок букмекерів є Шахтар.
Коефіцієнти на поєдинок Шахтар – Динамо
- Перемога Шахтаря – 1.88
- Нічия – 4.10
- Перемога Динамо – 3.80
Наразі донецька команда займає перше місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 21 очко. Динамо розташувалося на другій позиції, маючи у своєму активі 20 балів.