Яремчук долучився до розгромної перемоги Олімпіакоса. Відео
Після повернення зі збірної
24 хвилини тому
Роман Яремчук / Фото - Олімпіакос
Олімпіакос в матчі 11 туру Суперліги розгромив Артоміос. Матч у Піреях завершився з рахунком 3:0.
Розгрому посприяв форвард збірної України Роман Яремчук, асистувавши в третьому голі на Таремі.
Команда українця після 11 турів продовжує втримувати лідерство в Суперлізі, набравши 28 очок.
Суперліга. 11 тур
Олімпіакос - Артоміос 3:0
Голи: Ель-Каабі, 37 (з пенальті), Таремі, 81, 90
Яремчук в цьому сезоні в зіграв за Олімпіакос 6 матчів у всіх офіційних турнірах: 2 голи, 1 асист.
