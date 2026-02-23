Асистент головного тренера Полісся Сергій Кравченко підбив підсумки матчу 17 туру УПЛ проти Колоса (3:0). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Колос грав удома. Це агресивна команда. Перша домашня гра після перерви, тож вони вийшли в гарному настрої. Було складно. Але ми витримали.

Не можу сказати, що був тиск - сталася помилка нашого захисника, після чого ми трохи втратили впевненість. Утім, згодом узяли гру під контроль і перемогли, - пояснив Кравченко.