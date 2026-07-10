Тренер Полісся спрогнозував, хто приєднається до Франції у півфіналі чемпіонату світу-2026
Кравченко зробив прогноз на кожну пару
близько 3 годин томуПідписатися в
Сергій Кравченко. Фото: ФК Полісся
Асистент головного тренера Полісся Сергій Кравченко зробив свій прогноз на чвертьфінал чемпіонату світу-2026. Хто приєднається до Франції в 1/2-й? Слова фахівця передає «ТаТоТаке».
Іспанія – Бельгія? Іспанія - моя улюблена команда.
Англія – Норвегія? Цікава пара. Маю велику симпатію до норвежців, навіть буду трішечки за них вболівати. Але поставлю на англійців.
Аргентина – Швейцарія? Пара, де є явний фаворит. Але мені видається, що гра буде вкрай важкою. Спрогнозую нічию та серію пенальті, де доля посміхнеться швейцарцям. Має бути одна сенсація.
Нагадаємо, збірна Франції з незабитим пенальті Мбаппе перемогла Марокко і вийшла в півфінал ЧС-2026 (2:0).
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