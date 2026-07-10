Асистент головного тренера Полісся Сергій Кравченко зробив свій прогноз на чвертьфінал чемпіонату світу-2026. Хто приєднається до Франції в 1/2-й? Слова фахівця передає «ТаТоТаке».

Іспанія – Бельгія? Іспанія - моя улюблена команда.

Англія – Норвегія? Цікава пара. Маю велику симпатію до норвежців, навіть буду трішечки за них вболівати. Але поставлю на англійців.

Аргентина – Швейцарія? Пара, де є явний фаворит. Але мені видається, що гра буде вкрай важкою. Спрогнозую нічию та серію пенальті, де доля посміхнеться швейцарцям. Має бути одна сенсація.