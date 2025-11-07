Тренер Шахтаря не цурається експериментувати в матчах Ліги конференцій
Ідея Турана спрацювала на відмінно
близько 1 години тому
Головний тренер Шахтаря Арда Туран після матчу 3 туру Ліги конференцій проти Брейдабліка (2:0) розповів про ідею використати схему з двома форвардами. Його слова наводить MEGOGO.
Насправді ще в Еюпспорі ми грали в 2 центральні нападники - і це допомагало як в обороні, так і в атаці. Тому я не цураюся вдаватися до подібної методики гри, коли вважаю це за необхідне. Але я справді задоволений всіма гравцями. Деякі з них отримують не так багато ігрового часу, тому було важливо зберігати правильний ритм, координацію - і я вважаю, що вони чудово з цим впоралися. Повторю: це був чудовий вечір, - пояснив Туран.
Шахтар набрав шість очок і принаймні тимчасово піднявся до топ-8. Саме перша вісімка напряму виходить до 1/8 фіналу.
