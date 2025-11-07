Головний тренер Шахтаря Арда Туран підбив підсумки матчу 3 туру Ліги конференцій проти Брейдабліка (2:0). Його слова наводить MEGOGO.

В першу чергу хочу наголосити, що я дуже задоволений результатом цієї зустрічі. У нас на полі було багато молодих виконавців, але попри це вони зуміли витримати малюнок гри. Багато контролювали м’яч та в цілому зробили багато правильних речей на полі. Ця перемога дуже важлива в розвитку нашого майбутнього.

Якщо казати про індивідуальні моменти, гру 1в1 та рішення в останній третині поля, то, звичайно, нам ще є над чим працювати. Але я дуже радий, що хлопці сьогодні зуміли здобути перемогу і зробили це нашим стилем гри. Тому я резюмував би сьогоднішній вечір як вечір надії на майбутнє, - пояснив Туран.