Тренер СК Полтава Ігор Тимченко прокоментував матч другого туру УПЛ з рівненським Вересом (1:0). Полтавська команда здобула свою першу перемогу в елітному дивізіоні.

«Грали з дуже хорошою командою. Верес багато сезонів демонструє хороші результати. Звичайно, нам було непросто. Ми не дуже вдало розпочали цей матч, а другий тайм був дуже напруженим. Вважаю, ми заслужено перемогли.

Пауза на повітряну тривогу пішла нам на користь. У нас немає на даний момент потрібної глибини складу. Верес освіжив гру замінами. У них є можливість брати футболістів на високі зарплати, навіть купувати їх за гроші. У нас такої можливості немає. Ми клуб маленький, але гордий. Ми робимо ставку на молодь. І молоді потрібен час.

Щодо якості газону – я з тих часів, коли грали на снігу, на піску і на таких полях, де зараз би сучасні футболісти і не вийшли грати. Тому, як на мене, газон сьогодні був нормальної якості. Він не був дуже хорошого рівня, він не був дуже поганий. Середньої якості. Дві команди були в рівних умовах. Тому, скаржитись на газон я б не став», – цитує Тимченка пресслужба Вереса.