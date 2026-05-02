Тренер СК Полтава - про скандальний гол Кривбаса: «VAR розібрався»
Арбітр допоміг втримати нічию аутсайдеру
близько 2 годин тому
Фото - ФК Кривбас
Головний тренер СК Полтава Павло Матвійченко висловився про суперечливий епізод в матчі 26 туру УПЛ проти Кривбаса (3:3). Його слова наводить УПЛ ТБ.
Мова про скасований четвертий гол команди з Кривого Рога після перегляду VAR.
Момент із Задеракою? Ми ж бачимо з бровки. На мою думку, був поштовх, гра ліктем. Усі ці рішення приймає арбітр. Є VAR - він подивився, розібрався. На нашу думку, це був фол.
