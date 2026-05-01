Кривбас та СК Полтава яскраво дали старт 26 туру УПЛ. Матч в Кропивницькому завершився з рахунком 3:3.

Команда Патріка ван Леувена на останніх секундах забила четвертий гол, який було скасовано після перегляду VAR, зафіксувавши відмашку Максима Задераки ліктем в бік Олександра Вівдича

Після фінального свистка нідерландський коуч Кривбаса в бік трансляційної камери назвав рішення арбітра ганебним. відібравши у його команди переможний м'яч.