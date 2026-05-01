Вибух ван Леувена! Тренер Кривбаса сказав все, що думає про суддів УПЛ. Відео
Криворіжці втратили очки проти СК Полтава
близько 2 годин тому
Патрік ван Леувен. Фото / ФК Кривбас
Кривбас та СК Полтава яскраво дали старт 26 туру УПЛ. Матч в Кропивницькому завершився з рахунком 3:3.
Команда Патріка ван Леувена на останніх секундах забила четвертий гол, який було скасовано після перегляду VAR, зафіксувавши відмашку Максима Задераки ліктем в бік Олександра Вівдича
Після фінального свистка нідерландський коуч Кривбаса в бік трансляційної камери назвав рішення арбітра ганебним. відібравши у його команди переможний м'яч.
