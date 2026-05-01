Хто забере третє «Класичне»? Редушко розповів про настрій Динамо перед битвою з Шахтарем
Талант Динамо готується до серйозного випробування
близько 1 години тому
Богдан Редушко / Фото: ФК Динамо Київ
Вінгер Динамо Богдан Редушко поділився очікуваннями від центрального матчу 26 туру УПЛ проти Шахтаря. Його слова наводить пресслужба клубу.
Це моя перша гра проти цього суперника на дорослому рівні. - Тиск звичайно буде, він завжди є. Але потрібно спокійніше до цього ставитись. Будемо грати як завжди, на перемогу.Звичайно, коли я був ще юним, багато цих матчів передивився. Тому дуже хочеться вже взяти у ньому участь, - сказав Редушко.
