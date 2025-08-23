Павло Василенко

Лондонський Арсенал підтвердив підписання Еберечі Езе, який став новим гравцем команди Мікеля Артети.

27-річний англієць у 2020 році перейшов до Крістал Пелас і з того часу відіграв 169 матчів, у яких забив 40 голів та віддав 28 результативних передач. Цього літа вінгер допоміг клубу виграти Community Shield, але після цього вирішив прийняти новий виклик у своїй кар’єрі.

За Езе тривала запекла боротьба: серйозний інтерес проявляв Тоттенгем, однак у підсумку саме «каноніри» здобули перемогу в цій трансферній гонці. Офіційно представлений на «Емірейтс» перед матчем проти Лідса, футболіст отримав десятий номер у складі.

Суму угоди клуби не розкривають, але відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що Крістал Пелас отримає близько 60 мільйонів фунтів, включно з бонусами.