Головний тренер лондонського Тоттенхема Томас Франк прокоментував майбутній матч 11 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед, повідомляє офіційний сайт клубу.

«Погрози Удоджі? Це жахлива ситуація, але я не можу багато говорити, бо це є юридична справа. Клуб робить все можливе, щоб підтримати його.

Ми готові зробити все можливе щоб виграти матч. Ми достеменно знаємо, чого чекати від суперника. Вони мають неймовірно небезпечну трійку нападу, яка починає набирати обертів, тому нам треба буде її стримувати. Ми також хочемо притиснути МЮ на їхній половині поля, щоб вони частіше відходили назад завдяки нашій активній атаці.

Підтримка вболівальників? Це було дійсно приголомшливо. Чудово бачити і відчувати це. Необхідна співпраця між вболівальниками та гравцями. Чим більше ми зможемо підштовхувати один одного до того, щоб привносити цю позитивну енергію, тим краще.

Сімонс? Кожному гравцю потрібна впевненість, навіть найкращим у світі. Коли переходиш у новий клуб, не завжди легко одразу влитися у команду. Але чим більше впевненості, то краще граєш. Я все ще думаю, що від нього можна чекати більшого, але я задоволений його грою проти Копенгагена», — заявив Франк.