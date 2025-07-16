Головний тренер Жирони Мічел Санчес визнав, що минулий сезон став серйозним випробуванням для його команди. Незважаючи на труднощі, наставник переконаний, що в майбутньому Жирона зможе досягти більш стабільних та успішних результатів.

Мічел також окреслив ключову проблему, з якою зіткнувся колектив протягом минулого сезону.

«Минулий сезон був важким. Нам не вистачало певних елементів на полі, і в цьому моя вина. Я повинен вибачитися за багато речей, які трапилися минулого сезону. Потрібно критично дивитись на свою роботу. Але я впевнений, що ми досягнемо прогресу в новому чемпіонаті. Я допустив, що після вильоту з Ліги чемпіонів команда вирішила, що сезон закінчено, хоча минуло лише 6 місяців. Це не повториться. Думаю, глобальною метою Жирони є закріплення статусу команди Ла Ліги. Ми маємо спокійно зберігати місце в еліті 5-6 років поспіль, це важливо для розвитку клубу», – сказав Мічел для AS.

Український півзахисник Віктор Циганков взяв участь у 32 матчах за каталонців, відзначившись двома голами та п'ятьма результативними передачами. Його контракт із клубом розрахований до 30 червня 2027 року, а поточна ринкова вартість, за версією Transfermarkt, становить 18 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 Жирона завершила виступ у Ла Лізі на 16-й позиції, а в рамках загального етапу Ліги чемпіонів фінішувала на 33-му місці.

Раніше повідомлялося, що тренер Жирони занепокоєний ситуацією з Циганковим.