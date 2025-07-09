Павло Василенко

Вінгер Жирони Віктор Циганков може залишити Жирону у це літнє трансферне вікно. Українець відкритий до зміни клубної прописки під час поточного міжсезоння, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Зазначається, що Жирона планує заробити на трансфері Циганкова близько 20 мільйонів євро.

Агентка гравця Олена Миськів підписала угоду, яка надає повноваження Піні Захаві дослідити можливість переходу.

Вінгер у сезоні 2024/25 провів 32 поєдинки за Жирону, забив два м’ячі та віддав п'ять результативних передач.

Контракт 27-річного українця з каталонським клубом діє до 30 червня 2027 року.