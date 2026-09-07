Італійський фахівець Паоло Ванолі призначений новим головним тренером Фіорентини. Про це повідомила пресслужба клубу, не розкривши деталей угоди з наставником.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія: КРАІЛ №364 від 03.11.2023. Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025

54-річний Ванолі вже працював із першою командою флорентійців минулого сезону. Тепер він повернувся на посаду після звільнення Фабіо Гроссо, про відставку якого клуб оголосив уночі.

Під керівництвом Гроссо Фіорентина невдало розпочала чемпіонат Італії. Команда програла всі три стартові матчі Серії А та наразі посідає останнє, 20-те місце в турнірній таблиці.

Перед Ванолі стоїть завдання якнайшвидше стабілізувати результати та вивести команду із кризового становища. Новому наставнику доведеться працювати не лише над психологічним станом футболістів, а й над якістю гри та надійністю оборони.

Паоло Ванолі очолив Фіорентину 7 листопада минулого року. 5 червня клуб повідомив про його відхід із посади головного тренера першої команди, однак після звільнення Гроссо вирішив знову довірити команду саме італійському спеціалісту.