Клуб Серії А звільнив тренера після чотирьох матчів нового сезону
Інсайдер вже назвав нового наставника команди
Фіорентина ухвалила рішення звільнити головного тренера Фабіо Гроссо після лише чотирьох матчів нового сезону. Причиною став катастрофічний старт команди в Серії А.
Гроссо очолив «фіалок» на початку червня. До цього колишній чемпіон світу протягом двох років працював із Сассуоло. Свій дебют на посаді він розпочав успішно – Фіорентина розгромила Беневенто з рахунком 4:1 у Кубку Італії.
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Однак у чемпіонаті ситуація швидко змінилася. У трьох стартових турах Серії А команда зазнала трьох поразок поспіль. Спочатку Фіорентина поступилася Ромі з рахунком 0:4, потім програла Фрозіноне – 0:3, а в матчі проти Торіно зазнала поразки з рахунком 1:2.
Такий результат залишив «фіалок» на дні турнірної таблиці. Керівництво клубу вирішило не чекати на покращення ситуації та вже в неділю ввечері звільнило Гроссо.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, новим наставником Фіорентини стане Паоло Ванолі. 54-річний тренер уже працював у клубі минулого сезону. Тепер він готовий повернутися до команди, а всі формальності щодо призначення мають завершити сьогодні.
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