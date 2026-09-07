Гроссо очолив «фіалок» на початку червня. До цього колишній чемпіон світу протягом двох років працював із Сассуоло. Свій дебют на посаді він розпочав успішно – Фіорентина розгромила Беневенто з рахунком 4:1 у Кубку Італії.

Фіорентина ухвалила рішення звільнити головного тренера Фабіо Гроссо після лише чотирьох матчів нового сезону. Причиною став катастрофічний старт команди в Серії А.

Однак у чемпіонаті ситуація швидко змінилася. У трьох стартових турах Серії А команда зазнала трьох поразок поспіль. Спочатку Фіорентина поступилася Ромі з рахунком 0:4, потім програла Фрозіноне – 0:3, а в матчі проти Торіно зазнала поразки з рахунком 1:2.

Такий результат залишив «фіалок» на дні турнірної таблиці. Керівництво клубу вирішило не чекати на покращення ситуації та вже в неділю ввечері звільнило Гроссо.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, новим наставником Фіорентини стане Паоло Ванолі. 54-річний тренер уже працював у клубі минулого сезону. Тепер він готовий повернутися до команди, а всі формальності щодо призначення мають завершити сьогодні.