Колишній тренер збірної України U-17 Юрій Мороз прокоментував поразку молодіжної команди у матчі заключного туру групового етапу Євро-2025 (U-21) проти Нідерландів (0:2) і виліт з турніру.

Я сам у шоці. Перші хвилин 30 були розвідкою, команди хотіли зрозуміти, хто чого вартий. Ми не грали на результат. А ось нідерландці більше хотіли домогтися позитивного для себе результату. З нашого боку все було якось боязко... Я розраховував, що з перших хвилин від синьо-жовтих випромінюватиметься хоч якась агресія, але цього не було і близько.

Контргра у нас не вийшла. Та й гольових моментів за всю гру Україна практично не створила. Нідерланди краще вивчили нас, ніж ми суперника. Вони наглухо прикрили Ваната. Можна говорити і про індивідуальні помилки. Позначилася втома чи ще якісь моменти, я не знаю. Той темп, який тримали нідерландці, був середнім, але хорошим з їхнього боку. Опонент поступово нагнітав ситуацію біля наших воріт і свого домігся.

Там, де був м'яч, нідерландці були швидшими. Вони, принаймні візуально, були кращими на підбираннях, в обведеннях, відборах. Суперник уміло використовував вільні зони, коли в другому таймі в нас була висока оборона. Футболісти в помаранчевих футболках не раз виходили на оперативний простір перед нашими воротами. Добре, що ще Нещерет кілька разів виручив, а то могли б і з великим рахунком програти. У нас практично не було швидкісних командних дій.

Головна причина вильоту? Однозначно на це питання і не відповіси. Є тренерський штаб, який має озвучити ці причини і відповісти за такий невдалий виступ перед уболівальниками. З боку, дивлячись на картинку, я можу сказати, що функціональна готовність у нашої команди була поганою. Що робила команда 10 днів на зборах напередодні турніру, мені сказати складно, оскільки я там не перебував.

Деякі футболісти добре виступили, а деякі провалили ці змагання. Я не побачив лідера на футбольному полі, не було цілісності командних дій.

Ми пам'ятаємо вчорашню команду Руслана Ротаня. Може, вони не так яскраво діяли, але вони грали на результат, була структура, прагматизм у грі. Цікаво, що в Словаччині в нас були індивідуально сильні виконавці, але повторюся, командно ми зіграли дуже слабко. Мабуть, перед Євро ми переоцінили цю збірну.

Чому команда не бігла? Я сам ставлю собі це запитання, але відповіді немає. Тому наставник і повинен відповісти і на це питання теж. Є аналітична група, багато людей, які були поруч із колективом...

Єдиний плюс у всій цій ситуації, що в такій складній для країни час, ми виходимо у фінальну частину Євро. Це говорить про те, що на місцях тренери працюють, готують гравців. Але перед турніром усі і я зокрема чекали від цієї команди набагато більшого. Чимало гравців пройшло через мої руки, я знаю їхні можливості, але максимуму я не побачив. Можливо, ми десь підтягуємося до найкращих збірних Європи, але їхній футбол тікає далі в плані підготовки, професійного ставлення кожного футболіста до справи.

Чого ми домоглися? Обіграли Фінляндію, а решту програли, причому не в найкращій якості гри. Не знаю, напевно, на трієчку. Я був упевнений, що ця збірна вийде з групи, але від виступу залишилося розчарування, – заявив Мороз в інтерв’ю Sport.ua.