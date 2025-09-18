Тренер Яремчука оцінив старт ЛЧ для Олімпіакоса
За відсутності українця
близько 2 годин тому
Головний тренер Олімпіакоса Хосе-Луїс Менділібар підбив підсумки матчу 1 туру Ліги чемпіонів проти Пафоса (0:0). Його слова наводить Sport24.
Захист нашого суперника сьогодні був дуже якісний. Вони були дуже добре налаштовані, організовані в обороні і не дали нам зробити жодного нормального удару. Пафос був там, де мав, робив те, що мав, навіть коли в них залишилося лише десять людей через вилучення.
Вони точно знали, як поводитися в кожну хвилину: коли треба було зменшити темп, вони це робили, коли треба було бігти, вони це робили, і таким чином вони не давали нам по-справжньому загрожувати їм, - розповів Менділібар.
