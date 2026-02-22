Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке оцінив перформанс Іллі Забарного в матчі 23 туру Ліги 1 проти Меца (3:0). Його слова наводить Get French Football News/

Він дуже хороший гравець, але він центральний захисник. Півзахисник - гравець з додатковими індивідуальними якостями. Це швидше нападник, ніж захисник.

Я дуже задоволений рівнем гри Забарного. Це його перший сезон, завжди складно знайти впевненість в собі, коли ти тільки прийшов в команду, - сказав тренер ПСЖ.