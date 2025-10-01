Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко підбив підсумки матчу 2 туру ЧС-2025 проти Панами (1:1). Його слова наводить Суспільне.

Панама підлаштувалася, почала направляти нас на лівий фланг. Перший тайм ми були до цього не готові, у другій половині теж мали проблеми зі створенням моментів. Ми трохи поспішали, нервували. З одного боку, не дали нічого створити Панамі, але очікували набагато більше створених моментів і ударів

Дуже часто суперник збивав час [у другому таймі]: лягали, відпочивали. Не було темпу, але все одно ми мали створювати більше, чинити тиск та агресивніше діяти у штрафному майданчику, - розповів Михайленко.