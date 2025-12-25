Сергій Разумовський

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген опинився у сфері інтересів Жирони та Астон Вілли. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

33-річний німець нещодавно відновився після травми, однак у каталонському клубі наразі поступається в конкуренції Жоану Гарсії. Через це тер Штеген, як зазначається, розглядає варіанти на другу половину сезону, адже прагне мати стабільну ігрову практику і зберегти шанси поїхати зі збірною Німеччини на чемпіонат світу 2026 року.

Інтерес Астон Вілли пов’язують із чутками про можливий відхід основного воротаря команди Еміліано Мартінеса. Жирона ж, за інформацією джерела, шукає заміну Домініку Ліваковичу, який нібито вже повідомив клуб про намір залишити команду в січні.

Окрім цього, повідомляється, що ситуацією навколо тер Штегена цікавляться також клуби з чемпіонатів Туреччини та Саудівської Аравії.

Нагадаємо, у складі Жирони виступає український голкіпер Владислав Крапивцов. Він зараз відновлюється після травми.