Угорський клуб Дьєр відмовився приймати пропозицію іспанської Жирони щодо трансферу українського нападника Олександра Пищура, інформує видання Nemzeti Sport.

За даними джерела, сторони не змогли домовитися через суттєву різницю в оцінці вартості 20-річного форварда. При цьому можливий перехід українця, як і раніше, залишається на порядку денному. Жирона зберігає інтерес до гравця і має намір повернутися до переговорів у січні, готуючи покращену пропозицію з додатковими бонусами.

Цього сезону Пищур зіграв 20 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, відзначившись чотирма голами та однією результативною передачею. Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 250 тисяч євро.