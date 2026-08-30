Тренер Жирони оцінив перспективи Ваната змінити клуб
Українець зробив першу результативну дію в новому сезоні
Головний тренер Жирони Кіке Альварес пояснив появу Владислава Ваната в основному складі каталонської команди у матчі з Лас-Пальмасом (5:2). Український форвард відіграв 83 хвилини та віддав результативну передачу.
«Я вже казав, що гравці, які сьогодні вийшли на поле, зробили це, бо я вважав їх повністю відданими команді. Саме тому Ванат грав. Будуть зміни, але, враховуючи рівень відданості, продемонстрований сьогодні, я не думаю, що зміни необхідні. Однак це залежить не від мене, це залежить від трансферного ринку. Ми спробуємо посилити команду на певних позиціях і прагнутимемо зберегти гравців, які зараз тут», – цитує тренера AS.
Після матчу з Лас-Пальмас каталонці займають шосте місце турнірної таблиці другого за силою дивізіону Іспанії, набравши чотири бали.
У наступному турі Сегунди 5 вересня Жирона зіграє на виїзді проти хіхонського Спортінга.
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