Іспанський журналіст оцінив форму Ваната в останніх матчах Жирони
Українець почав забивати
Владислав Ванат/фото: Жирона
Іспанський спортивний журналіст Давид Естурільо прокоментував результативність українського нападника Жирони Владислава Ваната та поділився думкою про його перспективи цього сезону.
«Владислав Ванат вже за половину сезону приніс команді більше користі, ніж Абель Руїс і Боян Міовскі разом узяті за весь минулий сезон. Він не буде нападником з показником 15-20 голів (принаймні поки що), але якщо він заб'є хоча б 10-12, це вже буде дуже вагомий результат», - написав Естурільо в X.
Цього сезону 24-річний Ванат провів за Жирону 18 матчів у всіх турнірах, забивши шість м'ячів і зробивши одну результативну передачу.
