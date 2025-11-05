Головний тренер боснійського клубу Зріньскі Ігор Штімац зазначив, що очікує побачити зміни у складі Динамо з огляду на їх насичений графік та нещодавні матчі проти Шахтаря.

Крім того, Штімац поділився думкою про те, як позначається на киян відсутність можливості проводити єврокубкові зустрічі на рідній арені в Україні.

«У нас є звичайні дрібні проблеми, яких не уникнути в такому ритмі. Якось ми тримаємося. Гра з Динамо буде надзвичайно серйозним та вимогливим матчем. Динамівці зазнали поразки від Шахтаря та відстають у чемпіонаті, і, як і ми, їм належить зіграти вимогливий матч після Ліги конференцій цими вихідними. Ми вважаємо, що вони використають ротацію, і що стосується нас, ми до цього готові, у нас є свіжі гравці. Ми спробуємо здобути очки. Динамо змушене грати в Польщі, а не Україні? Вони вже там грають давно, вони звикли, і в них багато вболівальників у Польщі, вони освоїлися. Незважаючи на це, ми зосереджені на собі, я думаю, що знайдемо хороший, збалансований склад, який зможе конкурувати», – заявив Штімац в коментарі Sportske.

Поєдинок третього туру Ліги конференцій між Динамо та Зріньскі пройде 6 листопада, початок зустрічі заплановано на 22:00 за київським часом.