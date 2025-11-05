Форвард Жирони Владислав Ванат поділився враженнями від тренувального процесу в іспанському клубі та порівняв його із заняттями, які були раніше у київському Динамо.

Крім того, Ванат звернув увагу на ще одну важливу особливість тренувань Жирони, яка, за його словами, суттєво впливає на гру команди.

«Різниця з Динамо є звичайно. У нас, у Жироні, дуже багато тактичних пересувань. За тиждень до гри у нас зазвичай по два важкі тренування щодня, а за кілька днів до матчу заняття може тривати лише 20 хвилин. Просто вийти на поле, побігати. Потім відновлення. Багато занять проходять у тренажерному залі і дуже багато тактики. Тренування інтенсивніше, ніж були в Динамо, але не важчі. Коли всі справи зроблю, навчатиму іспанську мову. Це вже буде після міжнародної паузи на матчі збірних», - сказав Ванат для Взбірна.

Цього сезону 23-річний українець провів дев'ять матчів за каталонців, забивши три м'ячі та віддавши одну результативну передачу. Раніше Жирона поступилася Хетафе.