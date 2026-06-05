Головна тренерка жіночої збірної України Ія Андрущак назвала завдання команди на матч п'ятого туру Ліги A відбору на чемпіонат світу-2027. Слова фахівчині передає «Суспільне Спорт».

Минулого разу нам не вистачило, може, везіння чи реалізації в деяких моментах. Була достатньо хороша гра, і в деяких компонентах ми їм не поступалися. Ісландія пропонує такий силовий футбол. Нам було складно з ними, але у нас були моменти. Ми могли б взяти залікові бали, реалізуючи їх, – не вийшло. Ми зробили певні висновки і будемо намагатися це зробити.

Ми будемо боротися за свій шанс перемогти й залишитися в дивізіоні А. Ми так і налаштовуємося: попри кадрові втрати не збираємося відступати, будемо пробувати шукати свої шанси біля воріт суперниць. Вже як вийде – покаже гра.

Ціль – перемогти зі зручним для нас рахунком. Це такий основний [акцент]. У нас ще є дві гри. Навіть якщо шансів залишиться один відсоток, ми все одно будемо боротися за цю маленьку соломинку, яка може залишити нас у дивізіоні А.

Кадрова ситуація складається не найкращим чином. Жодного матчу в цьому відборі ми не провели в оптимальному складі. Завжди є якісь перешкоди, переважно травми чи особисті причини. На цьому зборі ми не зможемо розраховувати на Ніколь Козлову та Дар’ю Івкову, які ще в березні зазнали серйозних пошкоджень. Перед цим збором у Ольги Овдійчук за підсумками сезону операційне мінівтручання.

Вікторія Гірин ще не відновилася після травми, якої зазнала перед минулим збором. У квітні в неї теж була операція – вона відновлюється. Катерина Корсун зазнала пошкодження в останній грі [сезону] за свій клуб, у фіналі Кубка. Яна Калініна зазнала травми у перший день збору. Дар’ї Апанащенко з особистих причин потрібно було відлучитися на цей збір. Це футбол, і завжди є шанс у футболісток доводити і проявляти себе у збірній на цьому рівні.

Довикликала Ірину Котяш через травму Калініної, вона була у резервному списку. Повернулася до складу й отримала свій шанс Юлія Христюк – я її бачила давно, ще три роки тому, в збірній. Хочу на неї подивитися: як вона виглядає на тлі збірної, чи розуміє наші ідеї. Я думаю, що в Юлії з її розумінням футболу та фізичними кондиціями – велике майбутнє; вона має всі шанси бути постійним членом національної збірної.

Світлани Когут не було на минулому зборі – була травмована. Вона гарно провела кінцівку сезону і заслужила своєю грою тут перебувати. Вікторія Головач завжди була в кандидатках і зараз отримала так само свій шанс.