Павло Василенко

У таборі римського Лаціо стався скандал. Головний тренер команди Дженнаро Гаттузо достроково завершив участь Кеннета Тейлора в ранковому тренуванні після емоційної словесної перепалки.

На відео, яке опублікувало Radio Laziale, видно, як наставник перериває заняття, активно жестикулює у бік нідерландського півзахисника, а потім наказує йому залишити поле. За інформацією джерела, конфлікту передувала гостра суперечка між тренером і футболістом.

‼️Kenneth Taylor è stato allontanato dall’allenamento di questa mattina, dopo un battibecco con Gattuso.#RadioLaziale#SSLazio pic.twitter.com/KcMBG4GeHn — Radio Laziale (@RadioLaziale) July 30, 2026

Після вказівки Гаттузо 24-річний Тейлор зняв тренувальну манішку та вирушив до роздягальні. Причини конфлікту офіційно не розголошуються, ані клуб, ані його учасники поки не коментували інцидент.

Кеннет Тейлор приєднався до Лаціо у січні, перейшовши з амстердамського «Аякса» приблизно за 17 мільйонів євро. Відтоді він провів 21 матч у складі римлян, забив три м'ячі та віддав дві результативні передачі.

Минулого сезону разом із Лаціо нідерландець дійшов до фіналу Кубка Італії, де команда поступилася «Інтеру» з рахунком 0:2. За оцінкою Transfermarkt, Тейлор є найдорожчим футболістом римського клубу – його ринкова вартість становить 25 мільйонів євро.